Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na

Türkiye'nin önde gelen jeofizikçilerinden biri olan Profesör Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini açıkladı.

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Ünlü jeofizikçi Profesör Dr. Celal Şengör, yarınki seçimlerde oyunu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a vereceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim” dedi.

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