Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu.

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Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Kadıköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah mesaisine gelerek hastalarının muayenelerini yaptı ve daha sonra odasına geçti.

Ancak, mesai arkadaşları saat 11.30’dan itibaren Prof. Dr. Orhan’dan haber alamayınca odasına gitti. Meslektaşları Orhan'ın kapısının kilitli olduğu fark etti.

Kapının açılmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)