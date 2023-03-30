Prof. Dr. Naci Görür’den deprem açıklaması

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ülkeyi depreme hazırlamanın ön koşulunun geçmiş depremlerden ders çıkarmak olduğunu belirterek, “Bu depremlerde bu kadar kaybı neden, nasıl, nerede, neyi eksik yaptığımız veya yapmadığımız için verdiğimizi araştırmak, bulmak, muhasebe etmek ve üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmek zorundayız” dedi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından “Ülkeyi depreme hazırlamanın ön koşulu” başlıklı bir açıklama yaptı.

“HATALARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Görür, ülkeyi depreme hazırlamanın ve deprem dirençli kentler oluşturmanın ön koşulunun geçmiş depremlerden ders çıkartmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Onun için Maraş-Gaziantep depremleri ile yönetim (yerel ve merkezi) ve millet olarak yüzleşmek şarttır. Depremde hedef hiç veya minimum can kaybı vermektir.

* Bu depremlerde bu kadar kaybı neden, nasıl, nerede, neyi eksik yaptığımız veya yapmadığımız için verdiğimizi araştırmak, bulmak, muhasebe etmek ve üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmek zorundayız.

* Bunu yapmadan, bu anlayış ve bilince ulaşmadan kentlerimizi deprem dirençli yapamayız. Çünkü hatalarından ders çıkarmayan bir anlayış bunu başaramaz.

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