Prof. Dr. Naci Görür’den, deprem açıklamasına ‘spekülasyon’ diyen kişiye yanıt

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya fayıyla ilgili açıklamasına 'spekülasyon' diyen meslektaşına verdiği yanıtta "Kendi fikridir, saygı duyarım. Meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Şimdi gelelim Malatya Fayına. Bu fay üzerinde 6 Şubat'ta 7,6 büyüklükte deprem olan Çardak fayı ile geometrik ilişkili. Bu büyüklükte bir deprem belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir" dedi.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Malatya fayıyla ilgili açıklamasına ‘spekülasyon’ diyen bir kişiye yanıt verdi.

“MESLEKTAŞLARINI KÖTÜLEYEREK OLMAZ”

Görür, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

* “Değerli takipçilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Kendi fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın.

“BELİRLİ ORANDA STRESİ MALATYA FAYINA TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR”

* Şimdi gelelim Malatya Fayına. Bu fay üzerinde 6 Şubatta 7,6 büyüklükte deprem olan Çardak fayı ile geometrik ilişkili. Bu büyüklükte bir deprem belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir. Bu olasılığa göre Malatya'da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz. Amaç korkmamak ise kulağımızı kapatmakla olmaz. Malatya'nın deprem dirençli hale getirilmesini yöneticilerimizden demokratik yollarla talep edelim. Bu mümkün, sevgiyle.”

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