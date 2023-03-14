Prof. Dr. Naci Görür’den deprem mesajı: Hepimiz suçluyuz

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi. Depremlerde on binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

“HEPİMİZ SUÇLUYUZ”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından depremlerle ilgili bir paylaşım yaptı. Görür, paylaşımında şunları belirtti:

* “Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz: Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.”

“14407 DEPREM ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞTIR”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “6 Şubat 2023 saat 04:17’de Sofalıcı-Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24’te Ekinözü-Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, 13 Mart 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 14407 adet deprem çözümü yapılmıştır” dedi.

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