Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarısı: Doğu Anadolu bayağı sıkıştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da bugün meydana gelen depremin ardından, sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.

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Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Bugün saat 14.04’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARDI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depreminin ardından, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında “Van-Akçift'te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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