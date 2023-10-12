Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarısı: Doğu Anadolu bayağı sıkıştı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da bugün meydana gelen depremin ardından, sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.
Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Bugün saat 14.04’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARDI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depreminin ardından, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında “Van-Akçift'te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir” dedi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ