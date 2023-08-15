Profesörden açıklama: Barajlar için 1 ay yasaklanmalı…

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, beklenen yağışların barajlara etkisinin olmayacağını belirtti. Kurnaz, "Araba yıkamamak lazım, çim sulamamak lazım, halı yıkamamak lazım, havuz doldurmamak lazım. Bunlar kesinlikle yasaklanması gereken şeyler. En azından önümüzdeki 1 ay için" diye konuştu.

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Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, son dönemdeki yağışların barajlara etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve beklenen yağışların barajlara etkisinin olmayacağını belirtti.

Kurnaz, su tasarrufu uyarısında da bulunarak, “Yeterli derecede boru hattı ve boru hattından taşınacak su İstanbul’da var. Bu demek değildir ki, İstanbul’da har vurup harman savuralım. Yine de araba yıkamamak lazım, çim sulamamak lazım, halı yıkamamak lazım, havuz doldurmamak lazım. Bunlar kesinlikle yasaklanması gereken şeyler. En azından önümüzdeki 1 ay için” diye konuştu.

“KÜRESEL ISINMA FELAKETİNİN İÇERİSİNDEYİZ”

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmanın etkilerinin tüm Türkiye’de hissedildiğini belirterek, “Şu an çok ciddi bir küresel ısınma felaketinin içerisindeyiz. Bunların hiçbiri normal değil. Normalin çok üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız ve gittikçe de daha kötü olacak. ‘Bir gün hava serinleyecek’ hayalini bırakalım, bundan sonraki senelerde bu sene yaşadıklarımız daha şiddetli tekrar edecek.

Kışın Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası dediğimiz zaman, sıcaklık 10 dereceyse 3 dereceye düşer yağmur yağar, yazın geldiğinde sıcaklık 35 dereceyse 28 dereceye düşer ve sonra rüzgar eser belki çiseler. Onun için soğuk hava dalgası dediğimiz zaman Aman Allahım kar yağacak gibi düşünmeyin. Bu yaz mevsiminin soğuk hava dalgası, burada da 27-28 derece sıcaklık olur. Az önce Adanada yaşayan kuzenim ile konuştum, ‘Ben hayatım boyunca Adanada yaşadım, Adana çok sıcak bir yer ama dün ve bugün yaşadığımız sıcaklığı daha önce görmedik’ diyor.

Önceki gün Kozan 48 derecenin üzerindeydi, dün baktığımda Kozan 45 dereceyi bulmuş ve saat daha 12.00, bu saat 14.00, 15.00 olduğu zaman sıcaklıklar daha fazla artacak. Dolayısıyla esas cehennemi bölge şu an Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay bölgesi” dedi.

“BARAJLARDAKİ SU MİKTARI GİTTİKÇE AZALIYOR”

Prof. Dr. Levent Kurnaz, yağışların sağanak olacağını ve barajlara fayda sağlamayacağını ifade ederek, “Yağmur mutlaka yağar ama geçtiğimiz haftayı da gördük. 1 saate yakın sağanak yağış oldu sonra bitti gitti. Yine hava ısındı. Aynı şeyler olacaktır, öyle yarım saat, 1 saat bir yağmur geçişi olur. Belki çok şiddetli de olabilir ama sonucunda barajları dolduracak yağışlar bunlar değil. Barajları dolduracak yağışlar, birkaç saat sağanak olmayan düzgünce yağan yağışlardır. Öyle bir şey olma ihtimali çok yüksek değil. Barajlarda da su miktarı zaten gittikçe azalıyor. Şöyle bir sorunumuz var.

İstanbul’da şu an halka verilen su, İstanbul’a yağmur olarak düşen su değil. Dolayısıyla Melenden su geldiği müddetçe İstanbul barajlarında su olur. Gerekiyorsa o suyu borularla Avrupa yakasına da taşırlar. Nereye gerekiyorsa oraya su sağlanır şu anda. Yeterli derecede boru hattı ve boru hattından taşınacak su İstanbul’da var. Bu demek değildir ki, İstanbul’da har vurup harman savuralım. Yine de araba yıkamamak lazım, çim sulamamak lazım, halı yıkamamak lazım, havuz doldurmamak lazım. Bunlar kesinlikle yasaklanması gereken şeyler. En azından önümüzdeki 1 ay için” diye konuştu.

“EYLÜL AYINDA 30 DERECELERİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN”

Prof. Dr. Levent Kurnaz, Eyyam-ı Bahur dediğimiz şey esasında Temmuzun 15’i, Ağustosun 15’i arası, belki Temmuzun son haftası Ağustosun ilk haftası gibi normalin çok üzerinde olan sıcaklıklardır. Bu zaten yazın en sıcak günleri demek. Sıcaklıklar hemen düşüp birden palto giymeye başlar mıyız? Hayır. Bu havada Eylül ayında 30 dereceleri görmemiz mümkün, 38-40 derece görmeyiz. Olursa çok büyük sürpriz olur. Artık yavaş yavaş sonbahara giriyoruz, hava yavaş yavaş serinleyecek ama Eylül ayında palto giymeyi beklemeyin” şeklinde konuştu. (DHA)

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