Psikiyatr katili liselinin cezası belli oldu

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan psikiyatr Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık lise öğrencisi Serhat Tunçdemir'in, yeniden yargılandığı davanın sonucu belli oldu.

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İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede görev yapan psikiyatr Dr. Fikret Hacıosman 2 Ekim 2018 günü hastası Serhat Tunçdemir tarafından odasında vurularak öldürüldü.

Olay tarihinde 18 yaşında olan Tunçdemir yapılan yargılama sonrası, “tasarlayarak öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatlarının karara itirazı sonrası dosyayı inceleyen Yargıtay, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yeni duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı.

SON SÖZÜ: BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM

Duruşmada söz verilen sanık Serhat Tunçdemir, bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem gerçekleştirmediğini öne sürerek, “Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum” savunmasını yaptı.

Son sözü sorulan sanık Tunçdemir, “Ben olayı bilmiyorum, hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunçdemir’i “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminde tasarlama koşulu oluşmadığını değerlendiren heyet, bu hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Heyet, takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse indirdi. (AA)

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