Psikolog olacaktı, yardım için gittiği memleketinde depreme yakalandı

Muğla’da üniversitede öğrenim gören psikoloji bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Mira Kazancı tatilde yardım için ailesinin yanına gitti. Kazancı’nın depremde yaşamını yitirmesi okul arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Yaşar ANTER

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nün son sınıfında öğrenim gören 22 yaşındaki Mira Kazancı tatilde ailesine yardım için gittiği Kahramanmaraş'ta depreme yakalandı. Kazancı'nın enkazdan çıkarılan cansız bedeni yakınları tarafından toprağa verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yapılan açıklamada “Öğrencimize Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi.

Mira'nın arkadaşlarından Ayşin Damlagöl “Mira'nın en büyük hayali mezun olup hemen memleketine giderek Kahramanmaraş'ta vatandaşlarına hizmet vermekti, hayalini gerçekleştirmeyi beklerken depreme yakalandı. Tatilde hem ailemi görürüm hem işlerine yardım ederim diyerek memleketine gitmişti. Büyük şok ve üzüntü içerisindeyiz” dedi.

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