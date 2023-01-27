Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün?

Ramazan ayının habercisi üç ayların başlamasıyla, İslam alemi Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Bereket ve rahmet ayı olarak görülen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 20 Nisan Cuma günü de sona erecek.

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Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı adım adım yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.