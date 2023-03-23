Ramazan’ın ilk yeryüzü sofrası Tünel Meydanı’nda kuruldu
Ramazan ayının ilk yeryüzü sofrası Beyoğlu Tünel Meydanı'nda kuruldu. Yeryüzü sofrasında bir araya gelen 30 kişilik grup iftarlarını açtıktan sonra polis tarafından dağıtıldı.
Farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği, 2011 yılından bu yana kurulan yeryüzü sofrası bu yılın ilk iftarında Beyoğlu Tünel Meydanı’nda kuruldu.
İftar saatinden önce meydanda 30 kişi, yanlarında getirdikleri yemekleri yere serilen muşambanın üzerine koydu.
Yiyecekleri birbirlerine ikram eden grup üyeleri ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçlarını hep birlikte açtı. Grup, iftarlarını açtıktan sonra polis tarafından dağıtıldı. (DHA)