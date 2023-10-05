Rapor vermediği için dövülen doktor kalp krizi geçirdi: 1 tutuklama
Kars'ta, muayene sonrası uygun görmediği için rapor vermediği öğrenci B.C.'nin (15) ağabeyi Serkan C., tarafından darbedilen doktor Ercan Şentürk kalp krizi geçirdi. Gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, doktorun tedavisi sürüyor.
Olay, Kars’ın Selim ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi B.C., doktor Ercan Şentürk’ten muayene olduktan sonra okul için rapor istedi. Ancak doktor Şentürk, rapor verme kararı aldı. Bunun üzerine B.C., ağabeyi Serkan C.’yi çağırdı ve doktor ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Serkan C., doktor Şentürk’ü darbetti.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Doktor Şentürk, yaşanan bu olayın ardından saat 19.00 sularında fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Olayın ardından Serkan C. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)