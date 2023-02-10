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Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk hastanelerde tedavi altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi bulunmayan 175 depremzede çocuğun tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, 142 çocuğun ise tedavisinin ardından kurum bakımı altına alındığını bildirdi.

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Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk hastanelerde tedavi altında

Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altından çıkarılan refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 175 çocuğun hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Tedavisi tamamlanan 142 çocuk bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilerek bakım altına alındı. 18 çocuk ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. (AA)

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