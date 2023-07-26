Rekor sıcaklıklar yaşatan gün geldi: Yanıyoruz!

Son günlerde meteoroloji uzmanları tarafından uyarıları yapılan aşırı sıcaklar yurtta etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları bugün yüksek sıcaklıklar konusunda uyarmıştı. Gün içinde ölçülen verilere göre birçok şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, rekor sıcaklık değerleri gözlendi.

Sozcu.com.tr

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Yurtta yaz son haftalarda hayatı ciddi anlamda etkiliyor. Yoğun sıcaklık orman yangınlarını da tetiklerken, vatandaşlar özellikle öğlen saatlerinde sıcak sebebiyle zor anlar yaşıyor. Meteoroloji’nin rekor sıcaklık değerlerinin gözlenmesini beklediği bugün ise İstanbul’da öğlen saatlerinde sıcaklık yer yer 40 dereceyi aştı. Bölgede esen güney yönlü rüzgar sıcaklığın yükselmesinde etkili oldu.

YARINDAN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüşe geçecek ve bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

BOĞAZ’DA SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

İstanbul’da etkisini gösteren sıcak hava dolayısıyla bunalan bazı vatandaşlar boğazda denize girerek serinlemeye çalıştı.

ŞİLE’DE 43.4 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50’de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy’de 41.7 derece, Eyüpsultan’da 40.4 derece oldu.

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