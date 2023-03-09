Rektör açıkladı: 120 öğrenci, 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da pek çok üniversite öğrencisi can verdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "120 öğrencimizi kaybettik. Hâlâ ulaşamadığımız öğrencilerimiz var" dedi. 40 akademisyen ile 70 idari personel de yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde büyük yıkımların meydana geldiği Hatay’da, Mustafa Kemal Üniversitesi görev yapan 40 akademisyen hayatını kaybetti.

70 idari personelin de yaşamını yitirdiği üniversitede öğrenim gören 120 öğrencinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ULAŞAMADIĞIMIZ ÖĞRENCİLER VAR

Eğitim-öğretimin devamlılığı için bahçesine konteyner kent kurulumu yapılan üniversitede Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, “Özellikle öğrencilerimiz açısından bunlar tespit edebildiğimiz rakamlar, ileriki dönemlerde artabilir. Hâlâ ulaşamadığımız öğrencilerimiz var” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Eren, depremde tek ayakta kalanın üniversite hastanesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

– Deprem sabaha karşı hepimizi evlerimizde yakaladığı için aslında birçok insan evlerinin içindeydi ve evleri yıkıldığında insan kayıpları da çok fazla oldu. Yağmur çok yoğun bir şekilde yağıyordu. Biz kendi yakınlarımızın hayatta olup olmadıklarını anladıktan sonra hızlı bir şekilde üniversiteye intikal ettik.

– Üniversitede özellikle hastanenin ayakta kalması gerekiyordu. Bölgede çünkü tek ayakta kalan bizim hastanemizdi. Diğerleri yıkılmıştı. Elektrik, su yok. Dolayısıyla hastane hizmetlerinin devam edebilmesi için jeneratör devredeydi. Mazot temin etmek zordu. O konuda epey zorluk çektik. 4’üncü gün elektrik geldi ve ardından su temin ettiğimiz kuyuları onardık. Trafolar onarıldı ve ardından su problemini de çözdük.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

– 20 Şubat’a kadar hastanemiz çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Binlerce hastaya baktık o süreçte. Doktorlarımız gece gündüz çalıştılar. Özellikle başhekimimiz anne ve babasını kaybetmiş olmasına rağmen burada hastanenin başında sürekli tüm işleri koordine etti. 20 Şubat’taki depremle birlikte hastanemizde bazı hasarlar oluştu.

AMERİKALILAR SAHRA HASTANESİ KURDU

– Biz de tedbir amaçlı hastanemizi boşalttık ardından doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var ve Hatay’ın sağlık hizmetlerine çok fazla ihtiyacı var. O nedenle hızlı bir şekilde bağlantılarımızı kurduk. Amerikalıların kurduğu sahra hastanesi çok kısa sürede devreye girdi. Birkaç gündür de hizmet veriyor. Orada hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de eczane hizmeti ve diğer laboratuvar ortamını da sahra hastanesine yani açık alana çekmeye çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hemşire eşi 6 gündür enkaz altında: Dirimize sahip çıkmadınız, ölümüze sahip çıkın

İlginizi Çekebilir Hatay'da şehit düşen polis memuru Tarakçı son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini geçti