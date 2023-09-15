Rektör atamaları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Atananlar şu şekilde:
– Altınbaş Üniversitesi: Prof. Dr. Çağrı Erhan
– Atılım Üniversitesi: Prof. Dr. Serkan Eryılmaz
– Bahçeşehir Üniversitesi: Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
– İstanbul Kültür Üniversitesi: Prof. Dr. Fadime Yüksektepe
– Mardin Artuklu Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Özcoşar
– Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Prof. Dr. Rahmi Er
– Yaşar Üniversitesi: Prof. Dr. Levent Kandiller
Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.