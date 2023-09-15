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Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 02:38 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Atananlar şu şekilde:

– Altınbaş Üniversitesi: Prof. Dr. Çağrı Erhan

– Atılım Üniversitesi: Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

– Bahçeşehir Üniversitesi: Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

– İstanbul Kültür Üniversitesi: Prof. Dr. Fadime Yüksektepe

– Mardin Artuklu Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

– Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Prof. Dr. Rahmi Er

– Yaşar Üniversitesi: Prof. Dr. Levent Kandiller

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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