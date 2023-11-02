Resmen açıklandı: 61 günlük yasak kararı
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 61 gün süreyle yasaklandı. Öte yandan valilikten ek tedbirlerin de alınacağı belirtildi.
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 61 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuya duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi. (AA)