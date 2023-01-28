Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin yeni kadro
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı için 10 bin kadro açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da ihdas edildi.
“Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi. (AA)