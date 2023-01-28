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Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin yeni kadro

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı için 10 bin kadro açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da ihdas edildi.

Yayınlanma: 08:11 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet’e 10 bin yeni kadro

“Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.  (AA)

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