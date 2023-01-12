“Resmi kayıtlara göre evinizde yaşamıyor olabilirsiniz”

CHP, seçim atmosferine girilirken seçmenlere "Resmi kayıtlara göre evinizde yaşamıyor olabilirsiniz. Evinizde sizden başka yaşayan insanlar da olabilir" uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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CHP Parti Okulu'nca sosyal medyada paylaşılan, Parti İçi Eğitim Biriminin hazırladığı video ile vatandaşlar uyarıldı.

Hanelerinde başka yaşayan olup olmadığını öğrenmek için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı videoda, seçmene; “Unutmayın, milli iradenin ve sandığın asıl koruyucusu sizsiniz. Seçimlerin gittikçe yaklaştığı bu günlerde hanenizde yaşayan kimseleri kontrol etmemiz, seçimlerin güvenli ve adil bir sonuca ulaşması için çok önemli. Resmi kayıtlara göre evinizde yaşamıyor olabilirsiniz. Evinizde sizden başka yaşayan insanlar da olabilir. Kontrol ettiniz mi? Şimdiden kontrol ederseniz, seçimin adaleti için büyük bir katkı yapabilirsiniz” uyarısı yapıldı.

“KONTROL ETMENİZDE FAYDA VAR”

Herkesin eviyle ilgili kontrolleri yapmaları istenen çağrıda, “Bir bakmışsınız resmi kayıtlara göre evinizde yaşamıyorsunuz. Ya da evinizde bildiklerinizin dışında yaşayan başka kişiler de var. Bu durumu kontrol etmek şu ana kadar aklımıza gelmediyse, bir an önce kontrol etmemizde fayda var” denilerek seçmen listelerinin yayımlanmasından sonra da bu işlemin tekrar yapılmasını istedi.

Paylaşımda ilgili linke de yer verildi: https://www.turkiye.gov.tr/nvi-ayni-hanede-ikamet-eden-kisi-belgesi-sorgulama