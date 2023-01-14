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Resmi tatiller 2023 takvim: Resmi tatiller ne zaman?

Yeni yılın ilk haftaları yaşanırken vatandaşlar tatil planları yapmak için resmi tatiller ne zaman merak ediyor. Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.

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Resmi tatiller 2023 takvim: Resmi tatiller ne zaman?

Tatilini erkenden ayarlamak isteyen vatandaşlar milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak ediyor. Peki 2023 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bu yıl kaç gün tatil olacak?

2023 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2023 yılında resmi tatillerin toplamı 15,5 gün olacak. Resmi tatil günlerinin 8'i hafta sonuna denk gelecek.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ

 

TarihGünTatil
1 OcakPazarYılbaşı
21 Nisan – 23 NisanCuma – PazarRamazan Bayramı
23 NisanPazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazartesiEmek ve Dayanışma Günü
19 MayısCumaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran – 1 TemmuzÇarşamba – CumartesiKurban Bayramı
15 TemmuzCumartesiDemokrasi Bayramı
30 AğustosÇarşambaZafer Bayramı
29 EkimPazarCumhuriyet Bayramı

 

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