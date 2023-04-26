Reuters Türkiye’de grev kararı

Reuters'ın İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle 10 Mayıs'ta grev kararı uygulanacağı bildirildi.

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Levent’teki Reuters’ın Türkiye bürosunun bulunduğu bina önünde düzenlenen basın açıklamasına, bu haber ajansının Türkiye’deki çalışanları ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri katıldı.

Toplu iş sözleşmesine sendika olarak aracılık eden TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, burada yaptığı açıklamada, çalışanların emeklerinin görmezden gelindiğini savundu.

Durmuş, işverenin Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarına uygun gördüğü ücret artışının yüzde 25 olduğunu ifade ederek, “Ocak ayında başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca tüm olumlu çaba ve niyetlerimize rağmen, Türkiye’de yaşanan bu ekonomik tabloyu kalem kalem anlatmamıza rağmen, maalesef olumlu bir yaklaşım göremedik. Yüzde 25’lik artışın üzerine bir puan dahi konulmadı.” dedi.

“İŞVERENE KARŞI SÖYLEYECEK TEK BİR SÖZÜMÜZ VAR O DA GREV”

Hak ettiklerini alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini aktaran Durmuş, “Her ne kadar Reuters da dahil olmak üzere birçok haber ajansında TÜİK rakamlarının sokaktaki gerçeği yansıtmadığı yönünde sayısız haberler yapılmış olsa da bu rakamı dahi teklif etmeyen işverene karşı söyleyecek tek bir sözümüz var o da grev.” değerlendirmesini yaptı.

Durmuş, sadece grev kararlarını değil, grev kararlılıklarını da ilan ettiklerini vurgulayarak, “Eğer üyelerimizin hak ettiği oranda bir ücret artışı teklifi gelmez, sorunun çözümü için Reuters işvereninden olumlu bir adım görmezsek, 10 Mayıs itibarıyla grev uygulamasına da başlıyoruz.” dedi.

Hak ettiklerini alana kadar vazgeçmeyeceklerini dile getiren Durmuş, “Gerçekleri halka duyurmakla övünmek yetmez, çalışanına da bu gerçekler üzerinden yaklaşmak adil olandır. Bizler gerçeklerin peşindeki insanlar olarak o gerçeklerin bizden muaf tutulmasına asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri, 6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca bugün itibarıyla, Reuters işyerlerinde grev yapılması kararı alındığını bildiren ilanı, ajansın İstanbul’daki ofisinin kapısına astı.

Grev kararının 10 Mayıs saat 10.00’da kurumun İstanbul ve Ankara’daki işyerlerinde uygulamaya konulacağını belirtildi. (AA)