Rize-Artvin ve Tokat havaalanları boş kaldı

Yıllık 3 milyon kişi kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nı 2023’ün ilk 10 ayında 863 bin yolcu kullandı. 2 milyon kapasiteli Tokat Havalimanı’nı kullananların sayısı sadece 124 bin oldu.

Deniz AYHAN

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AKP iktidarı havalimanlarıyla övünürken, bazı havaalanları olmayan yolcularıyla gündemden düşmüyor. 2022 yılında açılışı yapılan iki havalimanı daha boş kaldı. Bazı havalimanlarının ihtiyaç analizi yapılmadan inşa edildiği belirtilirken, milyonlarca lira harcanarak yapılan havalimanları boş kalıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verileri de havalimanlarına ilişkin eleştirilerin doğruluğunu açığa çıkardı.

RİZE YÜZDE 30'UN ALTINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen, yıllık 3 milyon kişi kapasiteli ve 2 milyar TL harcanarak yapılan Rize Artvin Havalimanını 2023 yılının ilk 10 ayında 863 bin 803 yolcu kullandı. Bunların 856 bin 650'si iç, 7 bin 153'ü dış hat yolcusu oldu. Mayıs 2022'de açılan havaalanını 2022 yılı sonuna kadar 524 bin 694 yolcu kullandı ve kapasitenin yüzde 30'una bile ulaşamadı.

TOKAT'TA HAYAL KIRIKLIĞI

Toplam 2 milyon yolcu kapasitesi bulunan ve 550 milyon TL'ye mal olan Tokat Havalimanı'nı ise 2023 yılının ilk 10 ayında kullananların sayısı 122 bin 313'ü iç hat, 2 bin 10'u dış hat olmak üzere 124 bin 323 yolcu oldu. Toplam kapasitenin yalnızca yüzde 6'sı doldu. Mart 2022'de hizmete giren havalimanının 2022 yolcu sayısı ise 81 bin 46 olmuştu.