Rize’de heyelandan son anda canını kurtardı

Rize’de toprak kaymasının yaşandığı bakkalın önünde bir kişi otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Rize’de şiddetli sağanağın sel ve heyelanlara neden olduğu Ardeşen ilçesi Seslikaya köyünde yamaçtan kopan heyelan, bakkaldan alışveriş yapmak için duraklayan İbrahim Kantarcı yönetimindeki hafif ticari aracı sürükledi.

Sürükleme ile beraber araç bakkalın bulunduğu binaya çarpıp durabildi. O sırada bakkaldan çıkan başka bir kişi duvar ile araç arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

YOL ÇÖKTÜ

Öte yandan şiddetli yağışın etkili olduğu kentte Salarha Deresi’nin debisi yükseldi.

Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. (AA-DHA)

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