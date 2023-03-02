Rize’de kentsel dönüşüm gerginliği

Rize’nin Yağlıtaş Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerinin mahkeme süreci devam etmesine karşın cebri istimlak yoluyla yıkılmak istendiğini belirten vatandaşlar, "Mahkeme emri yok, bu yıkım kanunsuzdur” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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Rize merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerinin cebri istimlak edilerek yıkım kararına vatandaşlar tepki gösterdi.

Yıkım için gelen ekipler, mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye yıkım görevlilerine tepki gösteren yurttaşlarla polis ve belediye görevlileri arasında yer yer tartışmalar yaşandı. Vatandaşların tepkileri sonrası yıkım geçici olarak durduruldu.

“YIKARSANIZ BEN İÇİNDEYKEN YIKIN”

Yıkım ekiplerine tepki gösteren Eda Kubat adlı vatandaş, sinir krizi geçirdi. Ev sahibi İshak Kubat ise şunları söyledi:

* “Bu kararı belediye veremez, mahkemeden kâğıt getirmeniz gerekiyor. Yıkım kararını belediye veremez. Ben vatandaşım, bu benim evim, otuz sene çalıştım bu evi yaptım, alt katı benim üst katı babamın.

* Mahkeme kararı var, mahkeme devam ediyor sizin belediye kararıyla benim evimi yıkma hakkınız yoktur. Siz cunta mısınız böyle bir şey olabilir mi? Yıkarsanız beni de yıkacaksınız içinde.

“BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, DEVLET MİDİR?”

* Bu ev üç sene önce istimlak olmuş, malda ihtiyatlı tedbir kararı var. Mahkeme devam ediyor ama belediye başkan yardımcısının emri ile polisler gelmiş evi boşaltıp yıkacaklar ama mahkeme kararı yok. Üç senedir niye ertelendiğini bilmediğimiz mahkeme devam ediyor.

* Yapacak bir şey yok gelmişler evimi zorla yıkıyorlar. İki üç tane mahkeme devam ediyor bu ev hakkında. Savcılık kararı yok, mahkeme kararı yok. Belediye başkan yardımcısının emrini bana devlet emri gibi gösteriyorlar.

* Belediye başkanı yardımcısı emri devlet midir ama devletin personeli de gelmiş bizi zorla dışarı çıkarıyor. Bitmeyen mahkemenin sualini bizim evimizi yıkarak veriyorlar. Otuz yıl çalışıp yaptığım bu ev için bir lira almış değilim.” ANKA

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