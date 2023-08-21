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Rize’yi sağanak vurdu: Evler boşaltılıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı.

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Rize’yi sağanak vurdu: Evler boşaltılıyor

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

EVLER BOŞALTILDI

Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi’nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu’na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı. (AA)

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