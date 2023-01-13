Roman’lara “Hayata Bağlan Bağımlı Olma” projesi

İzmir’in Konak Mahallesi’nde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında “Hayata Bağlan Bağımlı Olma” projesi hayata geçirildi. 6 ay sürecek proje, özellikle Roman mahallelerinde yaşanan soruna neşter vurarak, ailelere umut ışığı olacak.

Mustafa SARIİPEK

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İzmir'in Konak Mahallesi'nde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülecek “Hayata Bağlan Bağımlı Olma” projesinin protokolü imzalanarak, çalışmalar için düğmeye basıldı. Konak Belediyesi'nin “Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği'yle birlikte hazırladığı proje 6 ay sürdürülecek. Proje özellikle Roman mahallelerinde yaşanan soruna neşter vurarak, ailelere umut ışığı olacak.

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLEREK FARKINDALIK YARATILACAK

Konak'ta 6 ay sürecek proje kapsamında madde bağımlılığına dikkat çekilerek farkındalık yaratılacak ve sorundan etkilenen ailelere yol gösterilecek çalışmalar yapılacak. Konak Belediyesi ortaklığı ve Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği'nin başvuruculuğuyla, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden hibe almaya hak kazanan “Hayata Bağlan Bağımlı Olma” projesinin protokolü, İzmir Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

6 AY SÜRECEK

Konak'ta 6 ay sürecek proje kapsamında, madde bağımlılığından yara almış ailelere seminerler verilecek, konuyla ilgili çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek tüm paydaşları bir araya getiren bir çalıştay düzenlenecek. Yapılan çalışmalar daha sonra gerçekleşecek benzer çalışmalara referans olması amacıyla bir kitapta toplanarak, kayıt altına alınacak.

BAŞKAN BATUR: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Projenin Roman vatandaşlara yönelik çalışmalar yapan Konak Belediyesi'nin önemli bir adımı olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman toplumunun yaşadığı en büyük sorunlardan birinin madde bağımlılığı olduğuna dikkat çekti. Konak Belediyesi olarak bu sorunun çözümü için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Batur, şöyle konuştu: “Biz özellikle gençlerimizi bu tuzağa yakalanmadan önce bilinçlendirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Konak Gençlik Destek Merkezi'mizi kurma nedenimiz de öncelikli olarak budur. Özellikle gençlerimize seslenmek, ‘Yalnız değilsiniz' demek istiyorum. Gençlerimizin daha iyi bir hayat kurmalarını, daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını istiyoruz. Bu sorundan etkilenen ve bugün gerçekten zorda olan ailelerimizin de yaralarını sarmak, onlara bu zor süreçte yol göstermek istiyoruz.”

MADDE BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Madde bağımlılığına yönelik olarak yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Batur, “Bu kapsamda, Roman sivil toplum kuruluşu olan Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği'yle birlikte hazırlamış olduğumuz bu proje de bunun bir göstergesidir. Konak'ta yaptığımız çalışmalarda kamu kurumu ve kuruluşlarıyla her zaman işbirliği halindeyiz. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger'e de bu projede ve yürüttüğümüz birçok çalışmamızda bize destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.