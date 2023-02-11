Abone Ol

Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayınlanma: 18:50 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Türkiye'yi sarsan büyük depremde Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Antis Yapı'nın ortaklarından Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi miktarda nakit parayla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKMEYE ÇALIŞMIŞTI

Coşkun'un, dün akşam THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla kaçmak üzere havalimanına gitmeden önce bugün İstanbul'da bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.

Binalar yerle bir olmuştu! Hasan Alpargün KKTC'de gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirBinalar yerle bir olmuştu! Hasan Alpargün KKTC'de gözaltına alındıRönesans Rezidans'ın enkazında 'yaşam' belirtisiİlginizi ÇekebilirRönesans Rezidans'ın enkazında 'yaşam' belirtisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhuriyet Emniyet Gaziosmanpaşa Hatay istanbul mahkeme Türkiye
X Reklam