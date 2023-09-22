Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı
Hatay’da 'cennetten bir köşe' sloganıyla satılan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezadans'ın mühendislerinden E.D. tutuklandı.
Hatay’da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediliyor.
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı’nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Rezidans’ın mühendislerinden E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Rönesans Rezidans’ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat’ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart’ta tutuklanmıştı. (AA)