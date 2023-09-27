RTÜK, Beyaz TV’ye üst sınırdan idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV'ye Derin Futbol isimli programda kullanılan bazı ifadeler dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası verdi.

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RTÜK'ten, Derin Futbol isimli program dolayısıyla Beyaz TV'ye verilen ceza hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre programda süper ligle ilgili “mesnetsiz iddialar”, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hakemlere yönelik sarf edilen “futbol katili” ve “tetikçi hakemler” ifadeleri incelendi.

Üst Kurul, “hayal mahsulü” olarak bulduğu iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz TV’ye “Yayın hizmetleri,… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Kanunda söz konusu ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor. (AA)