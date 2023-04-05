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RTÜK’ten 4 kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Fox TV, Halk TV, Tele1 ve Flash TV'ye ceza verdi.

Yayınlanma: 15:21 - 05 Nisan 2023 Güncellenme:
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RTÜK’ten 4 kanala ceza

RRTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü.

FOX TV’de Ana Haber Bülteni sunucusunun “yayında basın mensubu kimliğini bir kenara bırakıp adeta bir muhalefet siyasi parti temsilcisi gibi tavır takınarak” yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

Flash Haber, hakkında yakalama kararı bulunan bir konuğun, “hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı” şeklindeki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Halk TV ile Tele1’e ise yayınlarda resmi açıklamalara rağmen gerçek dışı iddialarda bulunulduğu gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uygulandı. (AA)

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