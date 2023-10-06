Rus eşini 14 kez bıçaklayarak öldürdü, hatırlamıyorum dedi

Eskişehir'de yaşanan olayda, Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı 14 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Atila Sarıhan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmada sanık, "Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında mart ayında başlayan bir tartışma sırasında Sarıhan’ın eşini 14 kez bıçakladığı iddia edilmişti. Elena Samsanova olay yerinde hayatını kaybederken, Atila Sarıhan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atila Sarıhan’ın eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın ilk duruşmasına, Atila Sarıhan, avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşma sırasında sanık, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Sarıhan, eşi ile aralarında başlayan tartışmanın ardından boğuşmaya döndüğünü ve bıçaklandığını belirtti. Ayrıca, bıçağın nasıl karnına saplandığını hatırlamadığını ifade etti.

‘ANDREY BANA ELANA’YI SEVİYORUM DEDİ’

Sarıhan; “Eşimi öldürdüğüm doğrudur. Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Eşimi çok seviyordum. Eşimle 2019’da tanıştık. Tanıştığımızdan beri Elena’nın eski eşi Andrey bana onunla ilgili, ‘Orada geçici kalıyor, buraya dönecek, Elena’yı seviyorum, buraya geri dönecek’gibi mesajlar atıp, rahatsız ediyordu. Elena’ya olay öncesinde boşanma davası açmıştım. Olaydan önce Rusya’ya gidip gelmişti. Eskişehir’e dönünce barıştık.

Boşanma davasını çekmemi istedi ve ben de çektim. Olay günü Elena’ya, benim adıma olan bir telefon hattı çıkardık. Akşam eve gidip, yemek yedik. Elena bulaşıkları yıkarken yatmaya gittim. Elena da geldi. Uyandığımda Elena’nın telefonuna mesaj geldiğini gördüm. Elena’ya telefonu açmasını söyledim. Kilidi açıp, telefona bakmadan lavaboya gitti.

Mesajda bir iş makinesi fotoğrafı gördüm. Numarayı görüntülü aradığımda Andrey’in, Elena’nın Rusya’daki evinin yatak odasında olduğunu gördüm. Şoke oldum. Andrey, bana ‘Elena’yı seviyorum’ dedi. Andrey ile konuşurken Elena lavabodaydı. Telefonu Elena’ya götürdüm. Elena telefonda Andrey’i görünce şaşırdı, kızarmaya başladı. ‘Özgür bir insanım’ dedi ve beni ittirdi. Ben de tokat attım. Sonra Elena mutfaktan bıçak alıp, üzerime yürüdü. Engel olmaya çalışırken bıçak elimi kesti. Aramızda boğuşma oldu. Tırnaklarıyla boğazımı çizdi. Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni çok tahrik etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi” ifadesinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Atila Sarıhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Savcı ise iddianamesinde, kadına yönelik şiddetin caydırıcı cezalarla cezalandırılması gerektiğini ve bu tür suçlarla mücadelede caydırıcı cezaların verilmesinin önemine dikkat çekmişti. (DHA)

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