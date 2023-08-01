Rus turistin odasından çıkanlar şaşkına çevirdi
Antalya'da beş yıldızlı bir otelde kalan Rus turistin odasına temizliğe giden personel, açık olan valizin içindekileri görünce şaşkına döndü.
Antalya’da her şey dahil 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus turist, valizinin içerisine kahvaltılık ürünleri, poşetlere konulmuş dolu su şişelerini, maden sularını, poşetlenmiş meyveleri ve otele ait havlu koydu.
Kat görevlisi, temizlik yapmak için girdiği odada, açık vaziyetteki valiz içerisindeki ürünleri görünce şaşkına döndü.
Valize otele ait malzeme, yiyecek ve içeceklerin doldurulduğunu görünce otel yetkililerine haber verdi.
Otel yetkilileri ile valizler kontrol edildi. Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve geri alındı.