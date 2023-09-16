Russell Brand hakkında cinsel saldırı suçlamaları

İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand hakkında cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı. Dört kadının cinsel saldırı ile suçladığı Brand, iddiaları reddediyor.

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İngiltere'de yayın yapan The Sunday Times, The Times ve Channel 4 Dispatches'ın ortak yürüttüğü araştırmaya göre dört kadın, 2006-2013 yılları arasında Brand'in cinsel saldırı suçları işlediğini öne sürdü.

“BENDEN FAYDALANDIN”

The Times'ta yer alan habere göre kadınlardan birisi Brand'in Los Angeles'taki evinde tecavüze uğradığını öne sürdü. İddiaya göre kadın, aynı gün ‘tecavüz kriz merkezi'nde tedavi altına alındı. Telefonundaki mesajlara göre kadın, Brand'in evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ünlü komedyene “ondan korktuğunu ve kendisinden faydalandığına” dair bir mesaj attı. Kadın mesajına şu ifadeleri ekledi:

“Bir kadın ‘hayır' dediğinde bu ‘hayır' demektir.”

Brand bu mesaja “Çok üzgünüm” yanıtını verdi.

“BENİ BOĞMAK ÜZEREDEYDİ”

Bir diğer kadın, 16 yaşındayken Brand'in kendisine saldırdığını öne sürdü. Kadın, o dönem 30 yaşında olan Brand'in kendisinden “çocuk” ifadesini kullanarak bahsettiğini söyledi ve Brand'in bir keresinde “penisini boğazına doğru zorlayarak onu boğmak üzere olduğunu” iddia etti.

“TEHDİT ETTİ”

Bir diğer kadın da Brand ile yine Los Angeles'ta beraber çalıştıkları dönemde cinsel saldırının gerçekleştiğini ifade etti. Kadının iddiasına göre Brand, cinsel saldırıyı birisine bahsetmesi durumunda kadını yasal yollara başvurmak tehdit etti.

Araştırmada yer alan dördüncü kadın da diğerleri gibi Brand'in cinsel saldırısına uğradığını ifade ediyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamaların çok ciddi olduğunu söyleyen Brand, X'te paylaştığı video ile “iddiaları kesinlikle reddettiğini” belirtti.

Brand, söz konusu olayların “çok karışık bir döneminde” gerçekleştiğini ve “ilişkilerin kesinlikle her zaman rızaya dayalı olduğunu” söyledi.

Komedyen, medya kuruluşlarının kendisine karşı koordineli bir saldırı içerisinde olduğunu iddia etti.