Rüşvetle emekli etmişler! 10 tutuklama…

Manisa merkezli üç ilde gerçekleşen bir operasyonla, malulen emekli olmak isteyen kişilerden rüşvet alarak sağlık raporu hazırlayan ve röntgen ile tahlillerde usulsüzlük yapan bir çete çökertildi.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 9 aylık bir özel çalışma yürüterek hastanelerden alınan sağlık kurulu raporlarını inceledi. Bu çalışma sırasında, bazı kişilere verilen raporlar sırasında röntgen ve tahlillerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

100 BİN LİRA İSTEMİŞLER

Şebeke üyelerinin, malulen emekli olmak için rüşvet karşılığında usulsüz raporlar düzenlediği ve rapor talep eden kişilerden sağlık durumlarına bağlı olarak 30 bin ile 100 bin lira arasında para talep ettiği anlaşıldı.

Ekipler, Manisa, İzmir ve Antalya’da 26 kişiden oluşan bu şebekenin peşine düştü ve 3 Kasım’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, üç kurusıkı tabanca, üç av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin TL, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 kişi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulandı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)

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