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Yemek tesisine füze saldırısı: 3’ü çocuk 8 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın dün Kramatorsk şehrindeki bir yemek tesisine füze saldırısı düzenlemesi sonucu üçü çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 09:59 - 28 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yemek tesisine füze saldırısı: 3’ü çocuk 8 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın dün Kramatorsk şehrindeki bir yemek tesisine füze saldırısı düzenlemesi sonucu sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, dün Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Bir füzenin Kramatorsk şehir merkezindeki yemek tesisine isabet ettiği aktarılan açıklamada, “Sabah saat 07.00 itibarıyla üçü çocuk olmak üzere sekiz kişi öldü, 56 kişi yaralandı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi paylaşıldı. (AA)

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