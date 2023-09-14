Rütbesi iade edilen eski emniyet müdüründen SÖZCÜ TV’ye bomba açıklamalar

Görevine iade edilen eski EGM İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla ilgili SÖZCÜ TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde rütbesi sökülen emniyet mensupları arasında yer alan ve yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde görevine iade edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, SÖZCÜ TV canlı yayınında, gazeteci Can Coşkun’a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İSMİNİ DAHİ TELAFFUZ ETMEK İSTEMİYORUM

Sabri Uzun, verilen karardan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

– Mutluyuz, mutluluğumuzun sebebi şu rütbe almak vermek anlamında değil, Türkiye'ye adalet geleceğini ümit ettiğimizden dolayı mutluyuz. Bu karar Haziran 2022'de Anayasa Mahkemesi'nin OHAL'e dayalı rütbe geri almasını iptal edilmesinin bir sonucuydu. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bu karar 13 Ocak 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı, yani yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar geçmiş bakan tarafından, ben o bakanın ismini dahi telaffuz etmek istemiyorum. Adalet konusuna pek girmek istemiyorum. Esasında Türkiye'nin tek sorunu var o da adalet. Bu anlamda biz bunu çok olumlu karşılıyoruz

HUKUKA YAKIN DEĞİLLERDİ

– Geçmişte göreve getirilmiş olan birçok emniyet müdürü, çok keskin laflar etmek istemiyorum onlar hakkında… Hukuka yakın değillerdi. Ama bugün göreve getirilmiş olanların yüzde 90'ı hukuka yakın insanlar. Bunlardan bir tanesi de benim göreve geri dönüş kararımı uygulayacak olan Engin Dinç.

Can Coşkun'un, “Bundan önceki dönem dediğiniz Süleyman Soylu dönemindeki atamaları kastediyorsunuz” şeklinde teyit etmesi üzerine Uzun, isim vermeden Esenboğa Havaalanı’nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan’ı işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara’da yakında bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan kişiler 15 Temmuz’dan bu tarafa bilinen kişilerdi. 7 senedir bunlara hiç dokunulmadı. Peki, Bu hukuka yakınlık mıdır? Benim gördüğüm bu hukuka uzak olmaktır. Bugün göreve gelen Sayın Yerlikaya ve Ankara Emniyet Müdürü de hukuka yakın oldukları için bu operasyonları yapıyorlar.”

“SÜLEYMAN’A SÖYLEYECEĞİM, SENİ GÖREVDEN ALDIRACAĞIM” DİYEN KİŞİLER VAR

Operasyonda İstanbul'da yakalanan kişilerin hepsinin salıverildiğini belirten Uzun suç örgütünün arkalarında ise emekli bir emniyet mensubunun bulunduğunu anlatarak şöyle devam etti:

– Bir şey daha söyleyeyim, çok kapalı geçeceğim. Bu yakalanan kişiler İstanbul’da yakalanan bir suç örgütünün Ankara şubesi gibi veya şubesi. Peki İstanbul’da yakalanan suç örgütüne mensup kişilerden içerde hiç kimse kalmadı şimdi. Hepsini bıraktılar.

– Bugün Ankara’da yakalananların akıbeti ne olacak? Bunlardan da hiç içeride kalan olmayacak. Çünkü İstanbul’da yakalananların arkasında bir emekli emniyet mensubu vardı. Bu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yazdığı kitapta geçiyor. Gidip “Bizim amca oğullarına siz operasyon yapıyormuşsunuz, çalışma yapıyormuşsunuz ben bu konuyu gidip Süleyman’a söyleyeceğim seni görevden aldıracağım” diyen kişiler var. Ve bu çalışmayı yapan ilçe emniyet müdürü bir hafta sonra turizm şubesine ve spor şubesine verildi. Gerçekten görevden alındı. Aynı kişiler geldiler Ankara’da bu yakalanan suç örgütleriyle irtibat kurdular.”

MAFYAYI HEDEF ALAN KİŞİNİN RÜTBESİ SÖKÜLDÜ

– Bu mafya mensubu değil, devletten emekli olmuş bir güvenlik mensubu. Mafya adına yapıyor. Bu çeteler hakkında çalışma yapan kişi önce spor şube sonra turizm şubesi, en sonunda bakan tarafından rütbeleri sökülüyor. Esas gelmek istediğim konu bu. O kişinin rütbesi de şimdi yeni bakan tarafından iade edildi ve göreve başlatıldı. Mafyayı hedef alan kişinin rütbesi söküldü. Yeni bakan tarafından da bu rütbesi iade edildi. Mafyalarda siyasilerin ilişkilerini ortaya koymak açısından çok önemli.

ANKARA’DA YAKALANANLAR DA SERBEST KALACAK

– Daha önce İstanbul’da yakalananların tamamı serbest kaldığına göre onların Ankara şubesinde olanlar da serbest kalacak diye düşünüyorum. Bunu söylerken varsayımların şu: Bu TRT’nin önündeki silahlardan hiç yakalanan oldu mu? Olmadı, öyle bir şey duymadık. Çünkü silah bir suç eşyasıdır. Suç eşyasına bir ceza gelmesi gerekir. Can Bey daha ayrıntılı konuşamayacağım bu konuları. Daha ayrıntılı konuşursam iddia makamı gibi olurum.

ONU ÇIKARTMAYA BİR BAKANIN GÜCÜ YETMEZ

“Eski bakanın hâlâ etkisinin sürdüğünü düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Sabri Uzun, şöyle yanıt verdi:

“Hayır hayır. Onun sürdüğüne inanmıyorum. Ben şunu ölçü alıyorum kendime. Sinan Ateş’in faili yakalandı mı, onun arkasındaki güç yakalandı mı, onu kıstas alıyorum. Sinan’ın faili yakalansa dahi onun arkasındaki müesses nizamın adamları ortaya çıkması lazım. Onu çıkartmaya bir bakanın gücü yetmez. Sinan Ateş’in öldürülmesi bir kriterdir Türkiye’de. Bunu hiç kimse unutmasın.”

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