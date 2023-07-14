Saadet Partisi: Can Atalay’ın derhal serbest bırakılması gerekir

Saadet Partisi (SP) GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın bir an önce görevine başlaması gerektiğini söyledi. Çalışkan, “Şu anda tutuklu bulunan Sayın Can Atalay’ın derhal serbest bırakılması gerekir. Sayın Atalay’ın tutuklu kalması hem halk iradesinin hem de Hataylı seçmenin iradesinin gaspıdır" dedi.

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Mecliste açıklama yapan Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hala tahliye edilmeyen Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi. Çalışkan şöyle dedi:

“Kuran-ı Kerim'de yüce rabbimiz ‘Bir topluma olan kininiz, husumetiniz, o toplumu beğenmeyişiniz sizi adaletsiz olmaya sevk etmesin' buyuruyor. Burada TİP'in milletvekilleri seçim döneminde bendenizin seçilmemesi için büyük gayret gösterdiler. Birebir bir mücadelemiz gerçekleşti, kışkırtıcı tavırları oldu. Buna rağmen şunu ifade etmek isterim ki; eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti anayasasının, kanunlarının, adliyesinin verdiği imkanlarla, halkın oylarıyla milletvekili seçilmişse bu milletvekilinin yeri parlamentodur. Bu açıdan da şu anda tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması gerekir. Burada Sayın Atalay'ın tutulması hem halk iradesinin gaspı hem de Hatay'ın iradesinin gaspıdır.”

“İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN KORKUDAN SES ÇIKARAMADIKLARI KANAATİNDEYİM”

“Burada esas sorulması gereken husus şudur” diyerek sözlerine devam eden Çalışkan şunları söyledi:

“Şayet bu şahıs seçildiği taktirde parlamentoya giremeyecek ise bu şahsın aday olmasına izin veren Seçim Kurulu ve gerekli kamu görevlileri, görevlerini ya ihmal etmişlerdir ya yasaları çiğnemişlerdir ya da halkla dalga geçmişlerdir. Onun için şayet bu şahıs parlamentoya giremiyorsa o zaman bu süreçte kamuyu zarara uğrattıkları ve insanların seçilemeyecek adaya oy verdikleri için boşuna oy pusulası bastırdıklarından, halkın duygularıyla oynadıklarından, halkın iradesini gasp ettiklerinden, bunun gereği yapılmalıdır. Onun için, madem anayasa hükmü açık, madem kanunlar belli, madem Meclisin iç tüzüğü ortada, bütün bunlara göre seçilen herhangi bir şahsın seçilir seçilmez geleceği ilk yer TBMM, yüce Meclisin çatısı ise buraya Sayın Can Atalay'ın da derhal gelmesi gerekir. Burada iktidar partisi milletvekillerinin de korkudan ses çıkarmadıklarını, onların da aynı düşündükleri kanaatindeyim.

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