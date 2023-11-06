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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda check-in arızası: İşlemler yapılamıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen altyapı arızası nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri gerçekleştirilemiyor.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda check-in arızası: İşlemler yapılamıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamıyor.

Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop’larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

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