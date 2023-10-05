SADAT’ın eski ortağı rektör danışmanı oldu

SADAT'tan istifa eden Mehmet Naci Efe’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne rektör yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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2012 yılında kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) 2022 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirketin İstanbul'daki merkezinin önüne giderek yaptığı basın açıklamasıyla gündeme gelmişti.

SADAT'ın en büyük ikinci ortağı olan Mehmet Naci Efe ise, 2022 yılının Mayıs ayı içinde bir gazeteye verdiği röportajla gündeme gelmiş, ASELSAN ve MKE'nin ürettiği silahları izinli olarak yurtdışına satıldığını ileri sürmüştü.

NACİ EFE NELER SÖYLEMİŞTİ…

SADAT'in ikinci büyük ortağı Mehmet Naci Efe, Mayıs ayında verdiği röportajda ASELSAN ve MKE için şu ifadelere yer vermişti:

-Ben SADAT'ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz.

-ASELSAN'ın, Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz. Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz.

-Dışişleri Bakanlığı'na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi' diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok' denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?' diye sorduklarında da anlatıyoruz.

-SADAT, Türkiye'den izinsiz teklif dahi vermedi. Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel.

O dönemde Makine Kimya Endüstrisi ve Dış İşleri Bakanlığı Efen'nin bu açıklamasını yalanlamıştı. Yapılan açıklamanın ardından Mehmet Naci Efe en büyük ikinci ortağı olduğu SADAT'tan 2023 Ocak ayında istifa ederek hisselerini devretti.

AKP'Lİ YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN DANIŞMANI OLDU

AKP iktidarında önemli isimlerle yakın olan Mehmet Naci Efe daha sonra 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Manisa’dan AKP milletvekili seçilen ve daha sonra AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Bahadır Yenişehirlioğlu'nun danışmanlık görevine başladığı ortaya çıktı.

Mehmet Naci Efe'nin AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun TBMM'de oda numarasının ve telefon numarasının bulunduğu kartvizit bastırdığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan danışman olarak göreve başlayan Efe'nin 25 Ağustos tarihinde Manisa'ya yeni atanan Vali Enver Ünlü'yü AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindeki AKP'li yöneticiler ile birlikte ziyarette bulunması dikkatleri çeken nokta oldu.

REKTÖR DANIŞMANLIĞINA ATANDI

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kısa süreliğine danışmanlığını yaptığı öğrenilen Mehmet Naci Efe daha sonra geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Rana Kibar'ın kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

SADAT'ın eski ortağı Mehmet Naci Efe'nin geçtiğimiz günler içerisinde hızlı bir şekilde MCBÜ'ye rektör danışmanı olarak atandı.