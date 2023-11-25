Sadece futbolcular değil, ‘Nuray Abla’ da mağdur…

Özel bir bankanın İstanbul Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın ‘abla’ diye hitap ettiği, eşi yatalak hasta olan Nuray Şengüller’den de 10 milyon lira ile 56 bin dolar aldığı ve geri ödemediği ortaya çıktı.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul'da, özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan soruşturmasında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Erzan'ın, ‘Abla' diye hitap ettiği, 32 yıldır Florya'da oturan, eşi yatalak hasta olan Nuray Şengüller'den de 10 milyon lira ile 56 bin dolar aldığı ve çok büyük bir bölümünü geri ödemediği anlaşıldı.

“PARAN ERİMESİN” DİYEREK İKNA ETMİŞ

Soruşturmayla ilgili ifade veren Şengüller, 15 yıldır bankanın müşterisi olduğunu, yatalak durumdaki eşinin tedavisiyle ilgilendiği 2022 yılı Ocak ayında sürekli hastane masraflarının olduğunu, sık sık hesabından para çektiğini anlattı.

Şengüller, para çekmek için gittiğinde banka müdürü Seçil Erzan'ın kendisine “Nuray Abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor. Gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım, bu fona sadece özel müşteriler giriyor. Giriş için 100-150 milyon TL gerekli, ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım” dediğini ve sürecin böyle başladığını belirtti.

SORANLARA ‘GİZLİ’ DİYORDUM

Şengüller bunun üzerine bankanın Florya şubesinde bulunan 5 milyon lira parasını çektiğini, Seçil Erzan'a ilk etapta 5 milyon lira ve evden getirdiği 56 bin dolar parayı elden verdiğini söyledi.

Daha sonra eşine ailesinden kalan iş hanının satıldığını, oradan paylarına düşen 5 milyon lirayı da Seçil Erzan'ın yeni göreve başladığı Levent şubesine götürerek, yine kendisine elden teslim ettiğini anlattı.

Şengüller, “Bana ilk verdiğim para ile son verdiğim parayı toplu bir şekilde 31 Ağustos 2022'de 40 milyon TL olarak geri alacağımı söyledi. Ben yine Seçil Erzan'ın mevkisine güvendiğim için parama alacağım günü beklemeye başladım. 31.08.2022 tarihi geldiğinde Seçil Erzan ile telefonla görüştüm. Kendisine paramı sorduğumda yılbaşında toplu olarak ödeme yapılacağını ve hesabımın kapatılacağını söyledi. Ben devam eden süreçte paraya sıkışmaya başladım. Paramın durumunu ögrenmek için evimin yakınında bulunan Florya şubesine gidip gelmeye başladım. Orada çalışanlara paramı sorduğumda kendileri bana ‘Abla sen paranı nereye yatırdın' diye soruyorlardı. Ben de kendilerine ‘Şu anda söyleyemiyorum gizli' diyordum. Onlar da bana yardımcı olamıyordu. Kimse paranın akıbetini sorgulamıyordu” dedi.

ÇOK SIKIŞINCA VERDİĞİNİ GERİ İSTEMİŞ

Bu süreçte sürekli Seçil Erzan'dan parasını istediğini anlatan Şengüller, “O süreçte memleketim Samsun Vezirköprü'deydim. Bu sebeple Seçil Erzan, kardeşim Hacer Erginsoy'un aynı bankadaki hesabına 165 bin dolar para gönderdi. Ancak parayı gönderen şahsın ismi farklıydı. Ardından ben İstanbul’a geldikten sonra bana elden 147 bin 600 dolar daha para verdi. Bu şekilde Seçil Erzan tarafından bana 312 bin 600 dolar para verilmiş oldu. Bir süre sonra Seçil Erzan yine benimle iletişime geçti. Bana 400 bin dolarımın olup olmadığını sordu. Fonun tekrar açıldığını, tekrar para toplanacağını söyledi. Ben de o kadar olmadığını sadece 312 bin 600 dolar param olduğunu söyledim. Bunun üzerine Seçil ‘Sen hepsini bana ver ben gerisini tamamlarım' dedi. Kendisi bizzat evime gelerek benden 312 bin 600 dolar parayı elden teslim aldı. Bu kez bana herhangi bir belge vermedi. Yılbaşında bütün paramı geri alacağımı söyledi. Yılbaşı geldiğinde yine ödeme alamadım. Artık beni oyalamaya başladı” dile konuştu.

En sonunda da evine gelerek parayı ödeyemeyeceğini söylediğini anlattı.

İFADESİ İÇİN DE YÖNLENDİRMİŞ

Daha sonra 8 Nisan 2023'te bankanın genel müdürlüğünü aradığını, kendisine ulaşamadığını belirterek Seçil Erzan'ı sorduğunu anlatan Şengüller, bu süreçte kendisine “Sen de mi paranı Seçil Erzan'a verdin” dediklerini anlattı.

Sonra banka şubesine gittiğini, aynı günün akşamı Seçil Erzan'ın kendisini arayıp, genel müdürlükte olduğunu söylediğini aktaran Şengüller, “Bana ‘Ben genel müdürlükteyim, her şeyi sorguluyorlar' dedi. Ben de kendisine ‘Beni de çağırdılar' dedim. O da bana ‘Nuray abla ne biliyorsan açık açık anlat, parayı dışarıda aldığımı söyle' dedi ve telefonu kapattı. Bir sonraki gün yani 11.04.2023 günü Genel Müdürlüğe gittim. Orada beni bölge müdürü olduğunu söyleyen bir kadın ve yanındaki bir kişi karşıladı. Olayların ne olduğunu o esnada halen bilmiyordum. Bana sordukları sorulara Seçil Erzan'ın yönlendirmesiyle cevap verdim. Seçil Erzan bana parayı dışarıda verdim dememi söylediği için ben de genel müdürlükte öyle cevap verdim. Tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum. Çünkü halihazırda ağır ilaçlar kullanıyorum. Bir daha Seçil Erzan'dan haber alamadım. Toplamda 10 milyon TL ve 56 bin 600 dolar paramı Seçil Erzan’a verdiğim için mağduriyetim var” dedi ve şikayetçi olduğunu belirtti.

GERÇEKTEN MAĞDUR ETTİĞİM İNSANLARDAN

Seçil Erzan da Nuray Şengüler hakkındaki ifadesinde, “Fon vaadi ile gerçekten mağdur ettiğim insanlardandır. Kendisinden 10 milyon lira ve 55 bin dolar para aldım. Yani o dönemki hesaplarıma göre 550 bin dolar para almıştım. Bunun 150 bin dolarını kız kardeşine ödedim ancak halihazırda 400 bin dolar borcum bulunmaktadır” dedi.