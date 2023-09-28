Sadece kadınların çalıştığı gazete ekonomik krize dayanamadı

Tunceli’de 2004 yılında üç kız kardeş tarafından kurulan; sahibi, yazı işleri müdürü, muhabirleri, dağıtımcısı ve hatta matbaacısı bile kadınlardan oluşan ‘Tunceli Emek’ gazetesinin satışına karar verdi. Satış kararının gerekçesi, ekonomik çıkmaza düşülmesi...

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de üç kız kardeşin kurduğu ve 6 kadın gazeteciyle çalışma yürüten ve bu özelliğiyle bölgede ilk ve tek yerel gazete olan ‘Tunceli Emek’ gazetesinin, ekonomik sıkıntılardan dolayı satışına karar verildi.

İmtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun, yerel gazetelerin desteklenmemesi durumunda gazetelerin ya kapatılarak ya da devredilerek özgünlüklerini kaybetmeye devam edeceğini kaydetti.

“EKONOMİK KRİZE DAYANAMIYORUZ”

Emek Gazetesini 2004 yılında üç kız kardeş olarak birlikte kurduklarını ve uzun bir süre Tunceli'de önemli haberlere imza attıklarını belirten imtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun şunları söyledi:

“Bu gazeteyi kurduktan sonra kentte diğer gazete sahipleri üzerimizde çok büyük baskılar yaptı. Hatta gazetemizin üç sayı sonrasında kapanacağına dair iddiaya bile girmişlerdi. İlk zamanlarda haftalık olarak Emek gazetesini çıkartıyorduk. Diğer gazetelerden çok fazla baskı görmemiz sonrasında hırslandım ve gurur yaptım.

‘3-5 beş sayı sonra kapanır' diye iddiaya girdikleri Emek Gazetesi’ni günlüğe çevirdik ve bugün beş bin küsur sayısını çıkartıyor. Bir süre sonra gazetemizin matbaasını kurduk. İlk başta ortaklık üzerinden gittik sonrasında ise banka kredisiyle ortaklarımın hisselerini satın aldım.

Şimdi iki katlı çok güzel baskı tesisleri olan, iç mimarla çalışılmış muhteşem bir yapıya dönüştürülmüş, içinde teknik anlamda profesyonel baskı makinaları, dijital makinaları olan modern bir ofis kurduk.

20 yılın sonunda ülkenin geldiği ekonomik kriz ve yüksek enflasyon maalesef yerel basın sektörünü de olumsuz bir şekilde etkiledi ve bitme noktasına geldi. Tek bir tutunacak dalı resmi ilanlar kaldı.

Emek gazetesini 20 yıldır hiç kimseye aidiyet duymadan buralara kadar getirdik ancak ekonomik krize dayanamayacak duruma geldik. Bir çıkış yolu arıyoruz ve bunun içinde gazetemizi, iki katlı baskı tesisimizi ve matbaamızı satışa çıkarmak zorunda kaldık.

Bundan dolayı da samimi olmak gerekirse çok da üzgünüm, çünkü büyük bir emekle çıkardığımız bir gazeteydi. Ama yerel basının desteklenmediği sürece bir süre sonra bitme noktasına geliyor. Bugün birçok Anadolu vilayetinde yerel gazeteler kapanıyor.”

“ ‘ONU YAZIN BUNU YAZIN’ DİYORLAR AMA 1 LİRA VERİP GAZETE ALMIYORLAR”

Kentin birçok sorununda gazetecilerin hep ön saflarda olduğunu ancak gerek mülki amirlerin gerekse vatandaşların gazetecilerin ve basının sorunlarına ilgisiz kaldığını belirten Karakoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında en çok desteklenmesi gereken ve yerel dinamikler açısından önemli bir yere sahip olan yerel gazetelere siyasiler, STK'lar, mülki idare ve halk sahip çıkmadığı için yıllardır emek verdiğimiz gazetemizi satma noktasına geldik.

Her olayda koşan, vatandaşın her sorununda yanında olan ve yeri geldiğinde kelli felli kişiler önünde dimdik duran basın mensupları zorluklar yaşadıklarında kimse yanında olmuyor. Herkese gazetecilere akıl veriyor ‘şunu da yazın bunu da yazın' diye ama 1 lira verip o gazeteyi alıp okumuyorlar.

Böyle bir ortamda Türkiye'de yerel basın bitme noktasına geldi. Tunceli Emek Gazetesi de bir darboğazın içerisine girdi. Bu anlamda da gazete ve matbaamızı satmaya karar verdik. Bizler gazeteciliği seviyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz ama koşullar maalesef elvermiyor.

Ancak sektörden anlayan, yada bu işe hevesli olan insanlar varsa sermaye koyup ortaklıklar şeklinde de aramıza katılabilirler. Çünkü Emek gazetesi Tunceli'nin sesi ve kulağı ve kentin birçok sorununu çözme noktasında inisiyatif almış bir gazete.

Ödüllü bir gazete, markası tescilli bir gazete. Bölgede sadece kadınların çalıştığı tek gazete. 20 yıldır da bunu böyle sürdürüyor. Şu anda matbaadaki baskıyı genç kadın bir arkadaşımız yapıyor. Bu oluşumu desteklemek isteyenler varsa elbette varlığımızdan haberdar olmasını istiyoruz”