Safer ayı nedir, safer ayı namazı var mı?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonraki ikinci ay olan Safer ayı 17 Ağustos günü başladı, 15 Eylül'de sona erecek. Safer ayının uğursuz veya tehlikeli bir dönem olduğuna inanılmış olsa da Hz. Peygamber (s.a.s.) bu düşünceyi reddetmiştir. İslam'da özel bir "Safer ayı ibadeti" gibi özel bir namaz ya da belirli bir ibadet şekli bulunmuyor.

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Hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı bugün itibariyle başladı. İslam kültüründe bazı insanlar, özellikle geleneksel veya folklorik inançlara dayanarak, Safer ayının uğursuz veya tehlikeli bir dönem olduğuna inanılsa da safer ayı diğer aylardan farklı şekilde ele alınmamaktadır.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.