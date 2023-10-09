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Sağanak kenti vurdu, yollar ulaşıma kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. AFAD koordinesindeki ekipler, bölgede durum ve hasar tespit çalışması başlattı.

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Sağanak kenti vurdu, yollar ulaşıma kapandı

Artvin’de öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Güreşen köyünde su taşkınları meydana geldi.

Heyelan riski nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince iki ev tahliye edildi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Borçka-Güreşen arasındaki 7 köye ulaşım sağlayan grup yolunun farklı noktalarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerince yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, yağış nedeniyle köyde bazı istinat duvarları çöktü, tarım arazileri, ahır ve samanlıklar zarar gördü. AFAD koordinesindeki ekipler, bölgede durum ve hasar tespit çalışması başlattı. (AA)

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AFAD Artvin
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