Sağanak sele neden oldu, evleri su bastı

Van'da dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde 13 ev ile meyve bahçelerini su bastı.

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Van’da dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi’nde bodrum katlarda oturan Yakup, Şehmus, Hakkı, Vehmi, Selim, Zübeyt, Emrah Kesgin, Fatma, Cevahir Kutlu, İbrahim, Burhan, Sami Kurt ile Faruk Akkoyun’un evleri ile bazı meyve bahçelerini su bastı. Selde park halindeki bir araç da hasar gördü.

Evi su basan ve park halindeki aracı hasar gören Yakup Kesgin, hasar tespit çalışması için ilgili kurumlara haber verdiklerini belirterek yetkililerin destek istedi. (DHA)

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