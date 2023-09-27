Sağanak ve fırtına Aydın’ı esir aldı
Aydın'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı. Öte yandan sağanak yağış pamuk yetiştiricilerini de büyük zarara uğrattı.
Aydın’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Nazilli’de saat 16.00 sıralarında aniden etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak çam ağacını devirdi.
Yağış nedeniyle kırsal mahallelerin yollarında da su birikintileri oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Nazilli Belediyesine bağlı ekipler, devrilen çam ağacını keserek yoldan kaldırdı.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol ise ağacın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Aydın’ın kent merkezi ve İncirliova ilçesini de şimşekler aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
SAĞANAK PAMUĞU DA VURDU
Öte yandan sağanak yağış pamuk tarlalarını da vurdu. İncirliova’da öğlen saatlerinde başlayan ve akşam etkisini artıran sağanak yağış, yeni açan pamuk başaklarını zedeledi.
Çiftçi Selim Dereli, “Nisan ayında ekilen pamuk fideleri büyük zarar gördü. Maliyeti 20 TL olan pamuk bu yağışlardan sonra kararmaya başlayacak ve fiyatı 15 TL’ye kadar düşecek. Çiftçi bu yıl pamuktan umduğunu bulamayacak” dedi.