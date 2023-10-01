Sağanak vurdu Bolu ve Sakarya’da trafik yoğunluğu oluştu

Bolu ve Sakarya illerinde etkili olan kuvvetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

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Bolu’da başlayan yağışlar, Bolu Dağı kesiminde, özellikle Karanlıkdere, Seymenler, Elmalık, Bakacak ve Abant bölgelerinde etkisini sürdürdü. Bu nedenle Anadolu Otoyolu’ndaki bir onarım çalışması nedeniyle Ankara yönünün trafiğe kapatılması, Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücülerin bölgede araç yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Sakarya’da ise iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi’nde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle bazı insanlar bina altlarına sığındı, diğerleri ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Aniden bastıran yağmur, bazı yolların su birikintileri ile dolmasına neden oldu ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. (AA)