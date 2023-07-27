Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları belli oluyor…
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için kura çekimi 27.07.2023 tarihinde saat 10.00 'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası için beklenen gün geldi. Gerçekleştirilecek kura ile *Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel ve diğer sağlık personelleri için atama işlemleri gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 27.07.2023 tarihinde saat 10:00 ‘da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura çekimi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.