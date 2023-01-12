Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alımı için kura sonuçları bugün noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da belli olmaya başlayacak. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak, aynı gün saat 17:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında “temizlik görevlisi” olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresinden tamamladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00’da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Kura çekilişine Bakanlığın Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli hakkına sahip başvuran aday sayısı münhal kadro sayısının dört katını geçmediğinden, bu adaylar doğrudan sözlü sınava katılabileceklerdir.

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelikli statüsü dışındaki başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek aday noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren yukarıda yer alan linkten sorgulama yapabilirsiniz.