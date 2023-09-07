Sağlık çalışanına bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniği'nde, temizlik görevlisinin eşi tarafından bıçaklanan sağlık çalışanı Mustafa Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep’te gerçekleşen olay, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin eşi, hastaneye gelerek Onkoloji Polikliniği personeli Mustafa Yıldız’a bıçakla saldırdı. Saldırgan, Yıldız’ı karnından bıçakladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yaralanan Yıldız, hastanedeki doktorlar tarafından ameliyata alındı. Saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yerde yatan yaralı sağlık çalışanına eli bıçaklı saldırganın tekme attığı, güvenlik görevlisinin ise saldırganı engellemeye çalıştığı görülüyor.

“HIZLA ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis’e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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