Sağlık çalışanları 2 gün iş bırakıyor

Sağlıkçılar, Türkiye genelinde şiddetin önlenmesi, özlük haklarının verilmesi amacıyla 1 Ağustos’tan itibaren iki gün iş bırakacak.

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Mustafa SARIİPEK İsmail AKIN

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu olmak üzere birleşen toplam 21 STK, taleplerini dile getirme amacıyla ilk iş bırakma eylemlerini 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecek.

Açıklamada, “Yetkili olmasına rağmen üyelerinin hakkını arama noktasında yeterli inisiyatifi almayan, sağlık sisteminin bu hale gelmesinde büyük rolü olan sendikalara karşı, sendikal mücadelenin varlığına ve önemine vurgu yapma ve sahanın beklediği umuda çare olmak üzere 21 STK bir araya geldik” denildi.

5 TEMEL BAŞLIKTA ORTAK TALEPLER

“Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görmeye ihtiyaç vardır” ifadelerinin kullanıldığı açıklama 5 temel başlıkta şöyle açıklandı:

* Şiddet

* Mali Haklar

* Özlük Hakları

* Çalışma Koşulları

* Liyakat.

NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ OLUŞUMU İÇİN MÜCADELE VERİLECEK

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nitelikli sağlık hizmeti oluşumu için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Tüm bu sebeplerle İzmir Sabim Platformu tarafından 1 Ağustos'ta İzmir Sağlık Müdürlüğü önünde saat 12:30’da basın açıklaması gerçekleştirilecektir. 2 Ağustos 2023 saat 12:30’da ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya gelinerek basın açıklaması yapılacaktır.”